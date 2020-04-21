Оливер КАН: «В Баварии все рады, что Дейвис с нами на длительный срок»

Новое соглашение 19-летнего Альфонсо Дейвиса рассчитано до 30 июня 2025 года

  • 21.04.2020 00:23
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Оливер КАН: «В Баварии все рады, что Дейвис с нами на длительный срок»
© ФК Бавария. Альфонсо Дейвис

Мюнхенская «Бавария» сообщила о продлении контракта с канадским полузащитником Альфонсо Дейвисом. Новое соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года. Ранее договоренность действовала до 2023 года. Молодой игрок хорошо зарекомендовал себя в матчах за клуб.

Генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге говорит: «Альфонсо очень хорошо развивается в «Баварии». Он получил продление контракта благодаря своей убедительной игре. Мы рады, что он останется с «Баварией» на долгий срок. Он не только восхищает наших поклонников своим стилем игры, но также и своим поведением вне поля».

Спортивный директор Хасан Салихамиджич: «Я очень рад, что «Бавария» и Альфонсо преданы общему делу в долгосрочной перспективе. Альфонсо, с его скоростью, энтузиазмом и профессиональным отношением, идеально подходит для нашей команды. Это также человеческая выгода. Перед всеми нами стоит задача обеспечить, чтобы Альфонсо продолжал стабилизировать свою очень хорошую производительность, чтобы он сконцентрировался и смело предпринял следующие шаги развития».

Генеральный директор Оливер Кан: «Альфонсо Дейвис – игрок, который достиг высокого уровня производительности в молодом возрасте. В то же время он имеет большой потенциал развития. Любой, кто может играть на высшем уровне в «Баварии» в таком молодом возрасте, может сделать большую карьеру. Мы все рады, что он с нами на длительный срок. Он многое приносит с собой, и мы уверены, что нам еще будет весело с ним».

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Источник — ФК Бавария

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