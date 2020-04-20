Сергей СИДОРЧУК: «Яиц на Пасху мы накрасили много»

Полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как отпраздновал Пасху, учитывая правила карантина:

– В этом году праздник Пасхи, безусловно, отличается от всех предыдущих. В этот раз отмечали дома, еще пару недель назад к нам приехала сестра супруги. Родители передали домашние пасочки, также супруга Анна вместе с детьми испекла паски, они с девочками и яйца покрасили. Мое участие заключалось в том, что я привез из магазина яйца, в подготовке же теста не участвовал.

Вообще, в нашей семье есть традиция ходить в церковь святить пасхальную корзинку, но мне удается в этом участвовать только когда нет игр или заезда на базу. Насколько я помню, за последние годы такой случай представился лишь однажды. А вот супруга с детьми на Пасху ездит в церковь каждый год, это традиция. Конечно, пошли бы и в этот раз, если бы не карантин. Обычно посещаем Владимирский собор. Вчера же пришлось обойтись без этого. Только в субботу вечером, уложив детей спать, посмотрели службу.

Безусловно, считаю, не ходить в церковь в эти дни – правильно, ведь это необходимая мера предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Но есть глубоко религиозные и верующие люди, для которых эти обряды чрезвычайно важны. Думаю, можно найти выход из ситуации. Например, знаю, что в Днепре и других городах батюшки ездят по улицам и в масках святят паски и праздничные корзинки возле домов людей. Так что выход всегда можно найти.

– А есть ли у вас в семье традиция биться крашеными яйцами?

– Да. А как же! Яиц мы накрасили много, так что проводим каждый день по раунду (улыбается). В понедельник был второй, и еще запланирован третий. Участвуем мы с супругой и наши трое деток. Потом определим победителя по итогам всех раундов.

– Тренироваться продолжаете по привычному графику индивидуальных занятий?

– Да, работаем согласно персональной программе, есть возможность ездить на базу, делать пробежки. Пока никакой новой информации у нас нет. Думаю, об изменениях будет известно не раньше 24 апреля.

Безусловно, футбола и полноценных тренировок очень не хватает. Не могу сказать, что я слишком морально или эмоционально подавлен. Понятно, что хочется и в кино сходить, и в торговый центр, но мы никак не можем повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому остается смириться. Наоборот, я ее воспринимаю, как возможность провести побольше времени с семьей. Играем в детское активити, также достали все игрушки, которые раньше лежали невостребованными.

Раньше ездили гулять в парк, проводили время на даче, сейчас такой возможности нет, поэтому не удивительно, что детям некуда деть энергию.

– Не открыли для себя новых увлечений или талантов?

– Нет, с женой только смотрим сериалы, а со старшей дочкой на днях пересматривали Гарри Поттера. А вот до книг пока руки не доходят. Естественно, в общем чате общаюсь с ребятами по команде, в телефонном режиме решается, кто когда выходит на тренировку и т.д.