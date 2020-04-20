СВИТОЛИНА: «Если спонсоры деньги не выплатят, это будет очень печально»

Если сезон полностью не возобновится, бренды не будут платить по контрактам

  • 20.04.2020 20:59
  • 594 просмотра
  • 2 комментария
СВИТОЛИНА: «Если спонсоры деньги не выплатят, это будет очень печально»
© Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияет на ее финансовое положение: 

«Сейчас все спонсорские контракты стали на стоп. Потому что в каждом контракте, практически во всех, есть пункт о том, что ты должен отыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги.  

Поэтому если сезон полностью не возобновится до конца года, то деньги нам не выплатят, и это будет, конечно, очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, брендов, но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру, так как не хочу терять его, и у него есть свои расходы.

Это, конечно, очень сложная ситуация, но здесь все в минусе: и бренды, спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2020 21:59
    0
    "но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру"
    -
    Так понимаю, что имеется в виду тренер по шахматам по имени Гаэль?
    Ссылка
    Василь Новоселецький
      Василь Новоселецький, 20.04.2020 21:16
    -1
    Краще проти вірусу витратити гроші! Нехай піде волонтеркою, там теж платять....
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2020 21:59
    0
    "но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру"
    -
    Так понимаю, что имеется в виду тренер по шахматам по имени Гаэль?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности