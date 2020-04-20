СВИТОЛИНА: «Если спонсоры деньги не выплатят, это будет очень печально»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияет на ее финансовое положение:

«Сейчас все спонсорские контракты стали на стоп. Потому что в каждом контракте, практически во всех, есть пункт о том, что ты должен отыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги.

Поэтому если сезон полностью не возобновится до конца года, то деньги нам не выплатят, и это будет, конечно, очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, брендов, но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру, так как не хочу терять его, и у него есть свои расходы.

Это, конечно, очень сложная ситуация, но здесь все в минусе: и бренды, спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла».