В России умер 22-летний футболист второй команды Локомотива

Защитник футбольного клуба «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался на 23-м году жизни. Подробности смерти пока неизвестны.
«Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Футбольный клуб «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи, мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в заявлении клуба.
Отметим, что «Казанка» является второй командой московского «Локомотива».
Самохвалов выступал в клубе с лета 2018 года, в текущем сезоне сыграл 16 матчей.
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Источник — Sport.ua
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