В России умер 22-летний футболист второй команды Локомотива

Иннокентию Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки

  • 20.04.2020 19:24
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В России умер 22-летний футболист второй команды Локомотива
© ФК Локомотив. Иннокентий Самохвалов

Защитник футбольного клуба «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался на 23-м году жизни. Подробности смерти пока неизвестны.

«Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Футбольный клуб «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи, мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что «Казанка» является второй командой московского «Локомотива».

Самохвалов выступал в клубе с лета 2018 года, в текущем сезоне сыграл 16 матчей.

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Источник — Sport.ua

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