Дмитрий СЕЛЮК: «Над российскими клубами смеются. Спихивают им неликвид»

Известный агент прокомментировал трансферную политику российских клубов

  • 20.04.2020 17:10
  • 1515 просмотров
  • 3 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Над российскими клубами смеются. Спихивают им неликвид»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о российских футбольных клубах.

«Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить все что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе все происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!».

Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», — сказал Селюк.

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Источник — Чемпионат

(5 голосов)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 18:22
    -1
    Пускай раскажет как он угробил Кубань
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 17:32
    -2
    По-моему как раз он это и делает, к тому же и у нас тоже
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    rus
    online
      rus, 20.04.2020 17:30
    -3
    Ты первый клоун
    Ссылка
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