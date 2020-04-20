Дмитрий СЕЛЮК: «Над российскими клубами смеются. Спихивают им неликвид»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о российских футбольных клубах.
«Самый провальный трансфер в чемпионате России в этом году? Можно говорить все что хочешь. Нужно смотреть игроков, когда они идут на базар, а не тогда, когда они идут с базара. В футболе все происходит так: «Ничего не понимаю, но это известная личность!».
Можно всегда сказать, что футболист из «Пари Сен-Жермен»: «Передо мной же его «ПСЖ» брал!» Над российскими клубами поэтому и смеются. Спихивают им неликвид», — сказал Селюк.
Источник — Чемпионат
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