Георгий БУЩАН: «Позитивные эмоции — прежде всего»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан считает, что позитивные эмоции — прежде всего.

«Позитивные эмоции — прежде всего. Как проводите карантинные будни?», — написал Бущан в Instagram.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.