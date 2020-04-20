Георгий БУЩАН: «Позитивные эмоции — прежде всего»

Голкипер «Динамо» соблюдает карантинный режим

  • 20.04.2020 16:29
  • 110 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «Позитивные эмоции — прежде всего»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан считает, что позитивные эмоции — прежде всего.

«Позитивные эмоции — прежде всего. Как проводите карантинные будни?», — написал Бущан в Instagram.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 17:12
    0
    Задрали пиарить ноунеймов во вратарском искусстве.
    Лучше поведайте о Буффоне
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 17:12
    0
    Задрали пиарить ноунеймов во вратарском искусстве.
    Лучше поведайте о Буффоне
    Ссылка
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