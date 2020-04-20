Георгий БУЩАН: «Позитивные эмоции — прежде всего»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан считает, что позитивные эмоции — прежде всего.
«Позитивные эмоции — прежде всего. Как проводите карантинные будни?», — написал Бущан в Instagram.
В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — Instagram
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