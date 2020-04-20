Андрей ДЕМЧЕНКО: «Нынешняя Первая лига — одна из сильнейших за всю историю»

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко поделился мнением о Первой лиге Украины.

«Нынешняя Первая лига — одна из сильнейших за всю историю. Судя по тому анализу, который я провел. Это очень интересно. Конечно, некоторое преимущество имеют команды, в которых более стабильное финансирование и толстый карман. Но есть и другие примеры, когда за счет желания команды достигали невиданных вершин. Например, немецкий «Хоффенхайм» из села, в котором только 30 000 населения. Можно иметь много денег и ничего не выиграть, а можно — хорошую команду с идеями, концепцией развития, которая даст бой толстосумам!», — отметил Демченко.