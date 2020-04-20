Андрей ДЕМЧЕНКО: «Нынешняя Первая лига — одна из сильнейших за всю историю»

Наставник «Металлиста 1925» поделился мнением о первенстве

  • 20.04.2020 16:15
  • 252 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ДЕМЧЕНКО: «Нынешняя Первая лига — одна из сильнейших за всю историю»
© ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко поделился мнением о Первой лиге Украины.

«Нынешняя Первая лига — одна из сильнейших за всю историю. Судя по тому анализу, который я провел. Это очень интересно. Конечно, некоторое преимущество имеют команды, в которых более стабильное финансирование и толстый карман. Но есть и другие примеры, когда за счет желания команды достигали невиданных вершин. Например, немецкий «Хоффенхайм» из села, в котором только 30 000 населения. Можно иметь много денег и ничего не выиграть, а можно — хорошую команду с идеями, концепцией развития, которая даст бой толстосумам!», — отметил Демченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности