Бывший клуб Болбата в Бельгии признан банкротом

Бельгийский «Локерен» признан банкротом. По информации издания Het Laatste Nieuws, клуб не планирует подавать апелляцию и принимает решение суда.

«Локерен» обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась. В 2019 году Локерен вылетел из Лиги Жупиле в первый дивизион.



В сезоне 2014/15 на групповом этапе Лиги Европы «Локерен» играл в одной группе с «Металлистом» и дважды обыграл харьковчан со счетом 1:0.



В 2015-2017 годах цвета этого клуба защищал нынешний игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Болбат.