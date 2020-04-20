Бывший клуб Болбата в Бельгии признан банкротом

Бельгийский «Локерен» признан банкротом. По информации издания Het Laatste Nieuws, клуб не планирует подавать апелляцию и принимает решение суда.
«Локерен» обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась. В 2019 году Локерен вылетел из Лиги Жупиле в первый дивизион.
В сезоне 2014/15 на групповом этапе Лиги Европы «Локерен» играл в одной группе с «Металлистом» и дважды обыграл харьковчан со счетом 1:0.
В 2015-2017 годах цвета этого клуба защищал нынешний игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Болбат.
Источник — Het Laatste Nieuws
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