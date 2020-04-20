ШАРАН: «Александрия может сыграть лучше в еврокубках, если усилит состав»

В нынешнем сезоне «Александрия» не вышла из группы Лиги Европы, однако команде и наставнику Владимиру Шарану понравился опыт, который хочется повторить и выступать лучше.
«Дай Бог, чтобы мы сейчас по итогам УПЛ вышли или в предварительный, или в групповой этап Лиги Европы. Конечно, у игроков будет больше опыта».
«И если будет хорошее усиление - выступим лучше. Но для этого надо прежде всего туда попасть», - сказал Шаран.
На момент остановки чемпионата команда занимала 5-е место.
Источник — ФК Александрия
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