ШАРАН: «Александрия может сыграть лучше в еврокубках, если усилит состав»

В нынешнем сезоне «Александрия» не вышла из группы Лиги Европы, однако команде и наставнику Владимиру Шарану понравился опыт, который хочется повторить и выступать лучше.

«Дай Бог, чтобы мы сейчас по итогам УПЛ вышли или в предварительный, или в групповой этап Лиги Европы. Конечно, у игроков будет больше опыта».

«И если будет хорошее усиление - выступим лучше. Но для этого надо прежде всего туда попасть», - сказал Шаран.

На момент остановки чемпионата команда занимала 5-е место.