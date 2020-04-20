ШАРАН: «Александрия может сыграть лучше в еврокубках, если усилит состав»

Опыт нынешнего сезона команде понравился

  • 20.04.2020 16:13
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
ШАРАН: «Александрия может сыграть лучше в еврокубках, если усилит состав»
© fco.com.ua

В нынешнем сезоне «Александрия» не вышла из группы Лиги Европы, однако команде и наставнику Владимиру Шарану понравился опыт, который хочется повторить и выступать лучше.

«Дай Бог, чтобы мы сейчас по итогам УПЛ вышли или в предварительный, или в групповой этап Лиги Европы. Конечно, у игроков будет больше опыта».

«И если будет хорошее усиление - выступим лучше. Но для этого надо прежде всего туда попасть», - сказал Шаран.

На момент остановки чемпионата команда занимала 5-е место.

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Источник — ФК Александрия

(1 голос)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 20.04.2020 16:33
    +1
    Какие еврокубки Володя, тут неизвестно когда вообще футбол вернется
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 20.04.2020 16:33
    +1
    Какие еврокубки Володя, тут неизвестно когда вообще футбол вернется
    Ссылка
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