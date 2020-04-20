Денис ПОПОВ: «Драгович и Вида были топ-защитниками Динамо»

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов поделился мнением о бывших футболистах киевского клуба.

«Горан Попов запомнился, что он мощный, левая нога хорошая. Да, обращал на него внимание, потому что фамилия одна и та же. Заметен был.

На моей позиции Драгович и Вида были топ-защитниками в «Динамо». Стараюсь обращать внимание на защитников. Эти два человека – это был надежный тыл.

Хачериди в свои лучшие года тоже был топ. Но потом, видите, как все может меняться. У Хачериди свои сильные качества, на которых он играл. У него рост, длинные ноги, а я ниже и сбитый. Не знаю, почему нас сравнивали, ведь у нас разные сильные качества. Мне не хватает роста? Нет, мне хватает всего», - сказал Попов на канале «Бомбардир».