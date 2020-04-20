Денис ПОПОВ: «Драгович и Вида были топ-защитниками Динамо»

Футболист киевского клуба поделился мнением о бывших игроках команды

  • 20.04.2020 15:56
  • 345 просмотров
  • 0 комментариев
Денис ПОПОВ: «Драгович и Вида были топ-защитниками Динамо»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов поделился мнением о бывших футболистах киевского клуба.

«Горан Попов запомнился, что он мощный, левая нога хорошая. Да, обращал на него внимание, потому что фамилия одна и та же. Заметен был.

На моей позиции Драгович и Вида были топ-защитниками в «Динамо». Стараюсь обращать внимание на защитников. Эти два человека – это был надежный тыл.

Хачериди в свои лучшие года тоже был топ. Но потом, видите, как все может меняться. У Хачериди свои сильные качества, на которых он играл. У него рост, длинные ноги, а я ниже и сбитый. Не знаю, почему нас сравнивали, ведь у нас разные сильные качества. Мне не хватает роста? Нет, мне хватает всего», - сказал Попов на канале «Бомбардир».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности