Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Между игроками и клубами постоянно идут переговоры»

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Люди имеют право выходить на улицу, не собираться в кучки более трех человек, если это не семья. Сегодня мы ездили на море, походили по пляжу, покопались в песке, все в порядке. По сути, в Нидерландах многое меняется. Постоянно происходят какие-то пертурбации, постоянно идут разговоры между клубами, игроками и Федерацией. Это радует, потому что когда есть диалог, можно многие вещи решать», — отметил Левченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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