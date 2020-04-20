Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Между игроками и клубами постоянно идут переговоры»

Специалист рассказал о карантине в Нидерландах

  • 20.04.2020 15:30
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Между игроками и клубами постоянно идут переговоры»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Люди имеют право выходить на улицу, не собираться в кучки более трех человек, если это не семья. Сегодня мы ездили на море, походили по пляжу, покопались в песке, все в порядке. По сути, в Нидерландах многое меняется. Постоянно происходят какие-то пертурбации, постоянно идут разговоры между клубами, игроками и Федерацией. Это радует, потому что когда есть диалог, можно многие вещи решать», — отметил Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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