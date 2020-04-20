Президент УЕФА: «Лучше играть без болельщиков, чем вообще не играть»

Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что летом национальные чемпионаты и еврокубки удастся доиграть, пусть даже без болельщиков.
«Я осторожно оптимистичен в том, что в не столь отдаленном будущем мы сможем доиграть все турниры. Конечно, пока это случится без болельщиков, но важно начать. Мне кажется, лучше играть без фанов на трибунах, чем вообще не играть».
«А в это сложное для всех время фаны смогут смотреть матчи по ТВ. Я надеюсь, что мы сможем доиграть и национальные чемпионаты и еврокубки».
«Никаких дедлайнов в плане доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы нет», - сказал Чеферин.
23-го апреля УЕФА должен провести очередную онлайн-встречу с национальными федерациями, где могут принять ряд решений.
Источник — As.com
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