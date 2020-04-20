Богдан ЛЕДНЕВ: «Буду ставить перед собой высокие цели»

Украинский полузащитник поделился мнением о своем прогрессе

  • 20.04.2020 14:23
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Буду ставить перед собой высокие цели»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

22-летний украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев рассказал о прогрессе в своей игре.

- Этот сезон – с огромным отрывом лучший в твоей карьере – 11 голов, 3 ассиста. За счет чего удалось добиться такого сумасшедшего прогресса?
- В первую очередь – то, что я работал каждый день и продолжаю это делать. Я намерен прогрессировать и ставить перед собой все более высокие цели. Занимаюсь дополнительно, потому что ни у какого футболиста не будет прогресса, если не работать отдельно над собой.

- Есть ли другие игроки «Зари», которые работают больше, чем требует от них график?
- В «Заре» очень много игроков, которые работают индивидуально. Нет такого, что один-два человека только. Примерно 70% команды — я знаю точно, что они остаются и работают над теми качествами, которые нужно подтянуть или улучшить еще больше.

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Источник — Football.ua

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