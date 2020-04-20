Элина СВИТОЛИНА: «Не думаю, что Итоговый турнир состоится в этом году»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не думает, что в нынешнем сезоне состоится традиционный Итоговый турнир.
«Не думаю, что наше здоровье будут подвергать опасности, если всё-таки там будет не чистая ситуация и будет проходить Итоговый турнир».
«Вообще я не думаю, что он будет проходить в этом году. Очень много месяцев будет пропущено и не понятно, кто и по каким критериям будет квалифицироваться».
«Итоговый турнир может вообще не пройти», - сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины
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