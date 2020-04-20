Манчестер Сити покупает перспективного перуанца

«Манчестер Сити» договорился о переходе 16-летнего перуанца Клюйверта Агилара.
Как сообщает английская пресса, за защитника «горожане» заплатят около 2,5 млн евро. При этом в «Сити» он перейдет после наступления 18 лет.
16-летний Агилар является воспитанником «Альянсы Лима». Всего он провел за перуанцев девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Также он играет за сборную Перу U-23.
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Источник — As.com
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