Манчестер Сити покупает перспективного перуанца

«Манчестер Сити» договорился о переходе 16-летнего перуанца Клюйверта Агилара.

Как сообщает английская пресса, за защитника «горожане» заплатят около 2,5 млн евро. При этом в «Сити» он перейдет после наступления 18 лет.

16-летний Агилар является воспитанником «Альянсы Лима». Всего он провел за перуанцев девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Также он играет за сборную Перу U-23.