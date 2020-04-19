Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 стабильный финансово»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Клуб стабильный финансово. У нас еще не было каких-то моментов, чтобы говорить, что мы не выживем или закроемся. У нас есть запас пережить 2-3 года. На сегодняшний день я свои обязанности перед футболистами выполняю.

Когда будет максимальный удар болезни по Днепру и области, тогда мы сядем и переговорим. Пока я все это выдерживаю», — сказал Береза.