Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 стабильный финансово»

Почетный президент «Днепра-1» поделился мнением о клубе

  • 19.04.2020 23:51
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Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 стабильный финансово»
© ФК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Клуб стабильный финансово. У нас еще не было каких-то моментов, чтобы говорить, что мы не выживем или закроемся. У нас есть запас пережить 2-3 года. На сегодняшний день я свои обязанности перед футболистами выполняю.

Когда будет максимальный удар болезни по Днепру и области, тогда мы сядем и переговорим. Пока я все это выдерживаю», — сказал Береза.

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Источник — Динамомания

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