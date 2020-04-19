Горан САБЛИЧ: «Забивать голы — не моя основная функция»

Бывший защитник «Динамо» Горан Саблич рассказал об одно из самых важных голов за клуб.

- Учитывая, что ты немного забивал, гол в ворота «Металлиста» в 1/8 финала можно назвать одним из важнейших в карьере?

- Да, действительно. Тем более, матч в Харькове складывался для нас очень трудно, и тот гол позволил нам пройти дальше в четвертьфинал. Впрочем, забивать голы не было моей основной функцией, для меня главное было, чтобы сзади «ноль» был (улыбается).