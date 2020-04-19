Сергей ПАЛКИН: «Проблемы будут, это 100%»

Генеральный директор «Шахтера» поделился мнением о донецком клубе

  • 19.04.2020 22:38
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  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Проблемы будут, это 100%»
© ТК Футбол. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о возможных изменениях в украинском футболе из-за коронавируса.

«Проблемы будут, это 100%. Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелы будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой и второй лиги финансируются за счет продажи билетов, для них это очень сильный удар будет.

А после коронавируса люди начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что все хорошо с коронавирусом, проблема преодолена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий.

Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранилось.

Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном пострадают клубы первой лиги от этой ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует», — сказал Палкин.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.04.2020 23:19
    -3

    Если бы не эпидемия , напёрсточник бы все равно запел тему про то что надо оставить куцый никому не нужный формат , нанытый шахтером и его сателлитами .
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