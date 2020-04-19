Артур РУДЬКО: «Моя цель — вернуться в Лигу чемпионов»

Украинский вратарь Артур Рудько рассказал о своих футбольных целях.

- Почему выбрали для продолжения карьеры кипрский «Пафос»?

– Это попытка реанимации моей карьеры. Моя цель – вернуться в ЛЧ и попасть в национальную сборную. Когда поступило предложение из Кипра, я сразу согласился, так как два года был без игровой практики. Это тяжело.