Горан САБЛИЧ: «Матчи против Шахтера всегда были принципиальными»

Бывший защитник «Динамо» Горан Саблич поделился мнением о матчах против донецкого «Шахтера».
«Матчи против «Шахтера» всегда были принципиальны для меня, независимо от того, кто выходил против нас на поле. Всегда было много эмоций, и победа над принципиальным соперником была очень важна и для клуба, и для болельщиков. А то, что в «Шахтере» играли Стипе и Дарио, особого значения для меня не имело. Даже общаясь друг с другом, мы разговаривали на различные темы, а вот футбольные старались не затрагивать. Рад, что и по сей день у нас с ними хорошие отношения», — считает Саблич.
Источник — ФК Динамо Киев
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