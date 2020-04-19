Артем ФРАНКОВ: «Динамо вернет Леднева»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника «Динамо» Богдана Леднева, который на правах аренды выступает в «Заре».
«Если «Динамо» так решит, то оно вернет Леднева. А собирается ли он воевать с киевским клубом за право пойти куда-нибудь, я не знаю. Вряд ли он это делать ради «Зари». А вот если будет серьезное предложение от европейского клуба — это вполне возможный вариант. Тем более что им реально интересуются», — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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