ВИДЕО. Как Тайсон забил Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон забил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в поединке Лиги чемпионов в 2013-м году.
2-го октября 2013-го года «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
⚽ #GoalOfTheDay 🔥 @taisonfreda7 🆚 «Манчестер Юнайтед» в @championsleague в 2013 году! 💥 ⠀ ⚽ #GoalOfTheDay 🔥 @taisonfreda7 🆚 Manchester United in the @championsleague back in 2013! 💥 ⠀ ⚽ #GoalOfTheDay 🔥 @taisonfreda7 🆚 «Манчестер Юнайтед» у @championsleague 2013 року! 💥 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Тайсон #Taison #England #Манчестер #Manchester #MUFC #МЮ #Киев #Kyiv #Київ #UCL #ЛигаЧемпионов #ЛЧ
Источник — Instagram
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