ФОТО. Степаненко поздравил своих подписчиков с Пасхой

Футболист «Шахтера» отпраздновал в кругу семьи

  • 19.04.2020 17:36
  • 117 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Степаненко поздравил своих подписчиков с Пасхой
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отпраздновал Пасху вместе со своей семьей.

«Дорогие друзья, со светлой Пасхой. Божьего благословения», — написал Степаненко в Instagram.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 19.04.2020 18:16
    0
    Любо-дорого глянуть. Спасибо Тарас. Тебя, твоих родных и близких тоже с Праздником.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 19.04.2020 18:16
    0
    Любо-дорого глянуть. Спасибо Тарас. Тебя, твоих родных и близких тоже с Праздником.
    Ссылка
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