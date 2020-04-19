20 лет назад Редондо исполнил один из лучших финтов в истории футбола

В тот вечер пострадал «Манчестер Юнайтед»

  • 19.04.2020 16:58
  • 2093 просмотра
  • 2 комментария
20 лет назад Редондо исполнил один из лучших финтов в истории футбола
© ФК Реал Мадрид. Фернандо Редондо

19 апреля 2000 года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал мадридский «Реал» после нулевой ничьей в Испании.

Гости быстро повели в счете за счет автогола Роя Кина. А в дебюте второго тайма Рауль шокировал болельщиков на «Олд Траффорд» быстрым дублем, практически не оставив хозяевам никаких шансов.

Особо стоит отметить второй гол седьмого номера «Реала», который полностью сделал Фернандо Редондо, играющий на позиции опорного полузащитника. В том моменте аргентинец на левом фланге каким-то невероятным финтом оставил в дураках Берга Хеннинга и разрезным пасом вывел Рауля на пустые ворота. И хотя МЮ удалось забить два мяча, дальше прошли «сливочные».

Напомним, в том году «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Валенсию» (3:0).  

Видео в лучшем качестве здесь.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    VK-Sport
      VK-Sport, 19.04.2020 18:10
    0
    это даже вдвойне красиво, так как эпизод закончился голом!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 19.04.2020 17:40
    +2
    Красота.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 19.04.2020 17:40
    +2
    Красота.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 19.04.2020 18:10
    0
    это даже вдвойне красиво, так как эпизод закончился голом!
    Ссылка
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