20 лет назад Редондо исполнил один из лучших финтов в истории футбола

19 апреля 2000 года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал мадридский «Реал» после нулевой ничьей в Испании.

Гости быстро повели в счете за счет автогола Роя Кина. А в дебюте второго тайма Рауль шокировал болельщиков на «Олд Траффорд» быстрым дублем, практически не оставив хозяевам никаких шансов.

Особо стоит отметить второй гол седьмого номера «Реала», который полностью сделал Фернандо Редондо, играющий на позиции опорного полузащитника. В том моменте аргентинец на левом фланге каким-то невероятным финтом оставил в дураках Берга Хеннинга и разрезным пасом вывел Рауля на пустые ворота. И хотя МЮ удалось забить два мяча, дальше прошли «сливочные».

Напомним, в том году «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Валенсию» (3:0).

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