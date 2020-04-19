ВИДЕО. Суркис сидя набил мяч 40 раз и передал эстафету игрокам и тренерам

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз продемонстрировал умение жонглировать мячом.
61-летний Суркис сидя набил мяч 40 раз, после чего поздравил всех с Пасхой и передал эстафету футболистам и тренерам «Динамо».
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Источник — Sport.ua
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