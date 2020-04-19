ВИДЕО. Суркис сидя набил мяч 40 раз и передал эстафету игрокам и тренерам

Президент «Динамо» продемонстрировал умение жонглировать мячом

  • 19.04.2020 12:10
  • 1450 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Суркис сидя набил мяч 40 раз и передал эстафету игрокам и тренерам
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в очередной раз продемонстрировал умение жонглировать мячом.

61-летний Суркис сидя набил мяч 40 раз, после чего поздравил всех с Пасхой и передал эстафету футболистам и тренерам «Динамо».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfootball)

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa2019
      Barsa2019, 19.04.2020 13:04
    +1
    Красава
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.04.2020 13:01
    -1
    Интересно с какого дубля?)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.04.2020 12:21
    +1
    Ну да: Сидорчук, Беседин и там Гармаш в турции наверное сильно покраснели сейчас)))
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 19.04.2020 12:14
    -3
    по техничней беседина и без допинга ))
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 19.04.2020 13:04
    +1
    Красава
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.04.2020 12:21
    +1
    Ну да: Сидорчук, Беседин и там Гармаш в турции наверное сильно покраснели сейчас)))
    Ссылка
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