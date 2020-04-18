Никита КОРЗУН: «Лукашенко говорил пить водку, но я не согласен»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» сейчас играет в Португалии

  • 18.04.2020 23:17
  • 228 просмотров
  • 1 комментарий
Никита КОРЗУН: «Лукашенко говорил пить водку, но я не согласен»
© tribunaexpresso.pt. Никита Корзун

Белорусский полузащитник Никита Корзун, ранее выступавший за киевское «Динамо», а теперь играющий в аренде в Португалии за клуб «Вилафранкенше», высказал свое мнения о событиях в родной стране:

«Беларусь – одна из немногих стран, где по-прежнему играют в футбол. Федерация решила остановить нижние дивизионы, но сохранить игру в высшем дивизионе, и игроки ничего не могут поделать. Люди стоят на трибунах, многие с масками и необходимой осторожностью, но игроки не могут отказаться играть, так как федерация продолжает считать, что все в порядке».

С самого начала пандемии президент Беларуси Александр Лукашенко называл различные методы лечения этой болезни, такие как посещение саун или питье водки. Корзун отмечает:

«Президент говорил об этом, но я не согласен. Я профессиональный спортсмен, и я не пью водку, но есть те, кто любит пить. Ходите в сауну, только если вы идете туда со своей семьей. Торговые центры также должны иметь ограниченный доступ для людей».

25-летний Никита Корзун рассказал, что тренируется, чтобы держать себя в форме:

«Я бегаю около 50 минут рано утром, чтобы не встречаться с другими людьми в лесу возле моего дома. После обеда я тренируюсь в тренажерном зале, который у меня дома. Я делаю силовые тренировки и фитнес, чтобы быть готовым. Но я редко покидаю дом, потому что люблю играть с моей дочерью».

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.04.2020 23:49
    0
    Интересно послушать Милю.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.04.2020 23:49
    0
    Интересно послушать Милю.
    Ссылка
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