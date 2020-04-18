Даниил СИКАН: «Мораес или я в старте Шахтера? Пока что выбрал бы Мораеса»

Молодой форвард «Шахтера» Даниил Сикан согласен с тем, что пока проигрывает конкуренцию более опытному Жуниору Мораесу, однако рассчитывает получать игровое время.

– Если бы ты был тренером, кого бы поставил в стартовый состав: Мораеса или Сикана?

– Мораеса. Пока еще Мораеса. Сикан молодой, может чуть подождать. На замену потом можно выпускать – на второй тайм.

– В чем тебе нужно прибавить, чтобы завоевать место в стартовом составе «Шахтера»?

– Я думаю, во всем. Чтобы играть в «Шахтере», и тем более в основном составе, сильнее нужно быть во всем.

– Что чувствовал во время дебюта в Лиге чемпионов в Манчестере?

– Когда сидел на скамейке, трясло сильно. Очень переживал, но ребята говорили, что это нормально для всех. Затем пошел на разминку и в процессе стал успокаиваться. А когда стоял в игровой футболке и ожидал выхода, об этом уже забыл. В такой момент все волнения вылетают – думаешь только о футболе и конкретно о матче.