Даниил СИКАН: «Мораес или я в старте Шахтера? Пока что выбрал бы Мораеса»

Игрок согласен, что ему пока рано быть в основе команды

  • 18.04.2020 20:36
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Даниил СИКАН: «Мораес или я в старте Шахтера? Пока что выбрал бы Мораеса»
© shakhtar.com

Молодой форвард «Шахтера» Даниил Сикан согласен с тем, что пока проигрывает конкуренцию более опытному Жуниору Мораесу, однако рассчитывает получать игровое время.

– Если бы ты был тренером, кого бы поставил в стартовый состав: Мораеса или Сикана?
– Мораеса. Пока еще Мораеса. Сикан молодой, может чуть подождать. На замену потом можно выпускать – на второй тайм.

– В чем тебе нужно прибавить, чтобы завоевать место в стартовом составе «Шахтера»?
– Я думаю, во всем. Чтобы играть в «Шахтере», и тем более в основном составе, сильнее нужно быть во всем.

– Что чувствовал во время дебюта в Лиге чемпионов в Манчестере?
– Когда сидел на скамейке, трясло сильно. Очень переживал, но ребята говорили, что это нормально для всех. Затем пошел на разминку и в процессе стал успокаиваться. А когда стоял в игровой футболке и ожидал выхода, об этом уже забыл. В такой момент все волнения вылетают – думаешь только о футболе и конкретно о матче.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.04.2020 20:40
    0
    Работать надо и пахать на поле и на каждой тренировке чтобы тренер увидел и поставил тебя в состав а не 33 летнего бразильца
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.04.2020 20:40
    0
    Работать надо и пахать на поле и на каждой тренировке чтобы тренер увидел и поставил тебя в состав а не 33 летнего бразильца
    Ссылка
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