ФОТО. Мальчик Тарасик, 30 годков. Степаненко нарисовал себя: ну что, похож?

Хавбек Тарас Степаненко взял участие в конкурсе рисунков, который проводит донецкий «Шахтер».
Задание конкурса – нужно нарисовать любимого игрока клуба, и Степаненко решил нарисовать самого себя.
Жена футболиста Маргарита выложила фото в соцсети Instagram и подписала его: «Мальчик Тарасик, 30 годков. Спасибо, «Шахтер» за идею, как весело провести вечер. Ну что, похож?»
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Источник — Instagram
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