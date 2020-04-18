ФОТО. Мальчик Тарасик, 30 годков. Степаненко нарисовал себя: ну что, похож?

По заданию конкурса, нужно нарисовать любимого игрока донецкого «Шахтера»

  • 18.04.2020 18:59
  • 489 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Мальчик Тарасик, 30 годков. Степаненко нарисовал себя: ну что, похож?
© Instagram. Тарас Степаненко

Хавбек Тарас Степаненко взял участие в конкурсе рисунков, который проводит донецкий «Шахтер».

Задание конкурса – нужно нарисовать любимого игрока клуба, и Степаненко решил нарисовать самого себя.

Жена футболиста Маргарита выложила фото в соцсети Instagram и подписала его: «Мальчик Тарасик, 30 годков. Спасибо, «Шахтер» за идею, как весело провести вечер. Ну что, похож?»

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 18.04.2020 19:30
    0
    який Степашка скромний
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 18.04.2020 19:21
    -1
    "мальчик-пид@расик"
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.04.2020 19:30
    0
    який Степашка скромний
    Ссылка
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