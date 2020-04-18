ФОТО. Мальчик Тарасик, 30 годков. Степаненко нарисовал себя: ну что, похож?

Хавбек Тарас Степаненко взял участие в конкурсе рисунков, который проводит донецкий «Шахтер».

Задание конкурса – нужно нарисовать любимого игрока клуба, и Степаненко решил нарисовать самого себя.

Жена футболиста Маргарита выложила фото в соцсети Instagram и подписала его: «Мальчик Тарасик, 30 годков. Спасибо, «Шахтер» за идею, как весело провести вечер. Ну что, похож?»