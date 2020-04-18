Рух из Бреста выиграл у Минска в матче с участием четырех украинцев

Единственный гол забил полузащитник Павел Седко на 47-й минуте

  • 18.04.2020 17:55
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
Рух из Бреста выиграл у Минска в матче с участием четырех украинцев
© ФК Минск. Владислав Насибулин

Сегодня, 18 апреля, прошел матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Рух» Брест и «Минск».

Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Павел Седко на 47-й минуте.

В матче приняли участие 4 украинских футболистов. За хозяев поля весь матч провел хавбек Александр Мигунов, а у гостей ключевые роли играли капитан команды Владислав Насибулин, защитники Дмитрий Рыжук и Евгений Чаговец.

«Рух» набрал 7 очков и поднялся на 7-ю позицию, а у «Минска» осталось 6 очков, и это 11-е место.

Чемпионат Беларуси. 5-й тур

«Рух» Брест – «Минск» – 1:0

Гол: Седко, 47.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:24
    0
    Результативность что не надо
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:24
    0
    Результативность что не надо
    Ссылка
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