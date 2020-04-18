Милевский, Хачериди и Нойок выйдут в стартовом составе Динамо в Витебске

Сегодня, 18 апреля, в 18:00, начнется матч 5-го тура чемпионата Беларуси между командами «Витебск» и «Динамо» Брест.
Стали известны стартовые составы команд. Три украинца, Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, выйдут в стартовом составе «Динамо». За «Витебск» с первых минут сыграет украинский полузащитник Максим Каленчук.
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Источник — Sport.ua
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