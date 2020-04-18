СИКАН: «Статус чемпиона мира мне ничего не дал. Просто галочка - чемпион»

Форвард «Шахтера» не почувствовал влияния на карьеру после победы на ЧМ

  • 18.04.2020 17:40
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
СИКАН: «Статус чемпиона мира мне ничего не дал. Просто галочка - чемпион»
© twitter.com/fcshakhtar

В прошлом году сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира, однако форвард «Шахтера» Даниил Сикан особого влияния на карьеру и жизнь после этого успеха не почувствовал.

– Как на тебя влияет статус чемпиона мира?
– Так, чтобы сильно, не повлиял. Он мне в принципе ничего не дал, просто галочка: чемпион мира – и все.

– Какие позиции в национальной сборной Украины на Евро-2021 могут усилить чемпионы мира U20?
– Из вратарей – Лунин, из защитников – Попов и Корниенко, в центре – даже не знаю, наверное, Булеца. Если шанс будет даваться каждому из тех игроков, кто был на чемпионате мира, в принципе каждый может им воспользоваться.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 18.04.2020 17:54
    0
    20 лет чемпион мира и толчок что бы работать и идти к цели.А мысли как у бомжа.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.04.2020 17:54
    0
    20 лет чемпион мира и толчок что бы работать и идти к цели.А мысли как у бомжа.
    Ссылка
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