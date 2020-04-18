Юрий БАКАЛОВ: «Перед матчами Первой лиги нужно три недели на подготовку»

Наставник лидера Первой лиги надеется, что чемпионат доиграют

  • 18.04.2020 16:53
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Юрий БАКАЛОВ: «Перед матчами Первой лиги нужно три недели на подготовку»
© fcrukh.com

Паузу в Первой лиге затянулась уже почти на 5 месяцев, однако тренер Руха Юрий Бакалов рассчитывает, что чемпионат удастся доиграть.

«Тех кондиций, которые были заложены зимой под первые матчи чемпионата, уже нет. Подготовка практически нивелирована. И пока нет даты, когда вернется чемпионат».

«Для подготовки к старту нужно три недели минимум. Чемпионат нужно доигрывать, если будет возможность», - сказал Бакалов.

«Рух» лидирует в чемпионате и является претендентом на выход в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

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