Юрий БАКАЛОВ: «Перед матчами Первой лиги нужно три недели на подготовку»

Паузу в Первой лиге затянулась уже почти на 5 месяцев, однако тренер Руха Юрий Бакалов рассчитывает, что чемпионат удастся доиграть.
«Тех кондиций, которые были заложены зимой под первые матчи чемпионата, уже нет. Подготовка практически нивелирована. И пока нет даты, когда вернется чемпионат».
«Для подготовки к старту нужно три недели минимум. Чемпионат нужно доигрывать, если будет возможность», - сказал Бакалов.
«Рух» лидирует в чемпионате и является претендентом на выход в УПЛ.
Источник — Футбол 1/2/3
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