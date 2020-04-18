Хавбек Динамо Брест: «Чемпионат Беларуси остановят, если заболеет игрок»

Элис Бакай не исключает, что чемпионат Беларуси все же остановят

  • 18.04.2020 16:33
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Хавбек Динамо Брест: «Чемпионат Беларуси остановят, если заболеет игрок»
© dynamo-brest.by

Экс-игрок «Черноморца» и полузащитник «Динамо» Брест Элис Бакай уверен, что чемпионат Беларуси по футболу все же остановят, если коронавирусом заболеет хотя бы один игрок.

«Врачи постоянно проверяют нас, меряют температуру, чтобы посмотреть, здоровы ли мы. Товарищи по команде в то время, когда я получил травму, сказали мне, что сейчас лучше не играть в футбол, так как велик риск заразиться коронавирусом. Играть в футбол сейчас нелегко, так как вы можете заразить членов семьи».

«Нам ничего не остается. АБФФ решила играть, мы будем играть. Футболист, который не хочет играть, может расторгнуть контракт с клубом и уйти. Федерация в своем заявлении сказала, что, если у какого-нибудь игрока обнаружат коронавирус, чемпионат приостановят», – сказал Бакай.

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Источник — Трибуна

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