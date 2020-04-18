В чемпионате Мексики не будет обмена клубами между дивизионами

Мексиканская лига превращается в закрытую

  • 18.04.2020 16:16
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В чемпионате Мексики не будет обмена клубами между дивизионами

Руководство мексиканской футбольной лиги и владельцы всех 18 клубов элитного дивизиона Liga MX приняли решение о том, что на ближайшие 5 лет лига станет закрытой: клубы не будут вылетать из элитного дивизиона, а представители второго по силе дивизиона не будут повышаться в классе.

При этом второй мексиканский дивизион, Ascenso MX, превратится в молодежную лигу, в котором будут выступать только игроки в возрасте до 23 лет.

В нем будут выступать 12 клубов, каждый из которых будет ежегодно получать по 845 тысяч долларов.

Клаусура 2020 года, которая была приостановлена из-за коронавируса, не будет доиграна.

Такое решение продиктовано как желанием превратиться в закрытую лигу по примеру североамериканских лиг, так и проблемами клубов второго дивизиона.

Перед повышением в классе клубы должны доказать, что финансируются на «чистые» деньги, а источники финансирования стабильные и надежные. Перед началом нынешнего сезона ни один из клубов Ascenso MX эту проверку не прошел.

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Источник — ESPN

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