Виталий МИКОЛЕНКО: «Поразила поддержка сборной Украины в Киеве и Львове»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко считает, что в Киеве и Львове сборную Украины поддерживают наиболее впечатляюще в стране.

«Где поразила поддержка фанов? Во Львове и в Киеве. В столице за счет вместимости стадиона. Во Львове арена меньше, но поддержка невероятная».

«В матче с Люксембургом мурашки по телу были всю игру. Хотя во всех других городах сборную также тепло и хорошо принимают и поддерживают», - сказал Миколенко.