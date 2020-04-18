Виталий МИКОЛЕНКО: «Поразила поддержка сборной Украины в Киеве и Львове»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко считает, что в Киеве и Львове сборную Украины поддерживают наиболее впечатляюще в стране.
«Где поразила поддержка фанов? Во Львове и в Киеве. В столице за счет вместимости стадиона. Во Львове арена меньше, но поддержка невероятная».
«В матче с Люксембургом мурашки по телу были всю игру. Хотя во всех других городах сборную также тепло и хорошо принимают и поддерживают», - сказал Миколенко.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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