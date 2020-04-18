10 самых быстрых футболистов планеты на сегодня

Французское издание Le Figaro опубликовало рейтинг из десяти наиболее быстрых игроков в современном футболе.

В него вошли:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») - 36 км/ч

2. Иньяки Уильямс («Атлетик») - 35,7 км/ч

3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») - 35,5 км/ч

4. Карим Беллараби («Байер») - 35,27 км/ч

5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») - 35,21 км/ч

6. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 35,04 км/ч

7-8. Мохаммед Салах («Ливерпуль») - 35 км/ч

7-8. Кингсли Коман («Бавария») - 35 км/ч

9. Альваро Одриосола («Бавария») - 34,99 км/ч

10. Начо Фернандес («Реал») - 34,62 км/ч

Интересно, что, несмотря на отменную скорость, любому из этих футболистов все еще далеко до рекордного показателя ямайского спринтера Усэйна Болта, который в 2009 году продемонстрировал скорость в 44,72 км/ч, когда установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,58 секунды.