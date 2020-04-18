Виталий МИКОЛЕНКО: «Караваев 15 минут прическу делает»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился своими мыслями о смене прически.

«Нет, не думаю о смене. Когда я подстригся налысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять. Мне так удобно. Проснулся, ничего не нужно поправлять. Умылся и пошел.

Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в «Динамо» к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. В сборной... Не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка.

Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит. 120-я минута, а у него все стоит», - сказал Миколенко.

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