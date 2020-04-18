Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо летом вернет из Зари Тымчика и Леднева»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал в авторской передаче, что киевское «Динамо» по завершении текущего сезона собирается вернуть из аренды в луганской «Заре» Александра Тымчика и Богдана Леднева.

Футбольный эксперт сообщил, что этот обратный переход футболистов из Луганска в Киев – дело решенное. Впрочем, пока неизвестно, на какое время может быть продлен сезон 2019/20.

Тымчик может составить серьезную конкуренцию поляку Томашу Кендзере на позиции правого защитника. А Леднев способен укрепить командные построения в центре поля.