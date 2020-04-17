Виталий МИКОЛЕНКО: «В Шахтер перейти не смог бы»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко заявил, что не смог бы перейти в стан главного соперника команды, донецкого «Шахтера»:
«В «Шахтер», думаю, не смог бы перейти. Даже в голове такой вариант не рассматривал. Киевский клуб взял меня в 11 лет и воспитал».
Ранее Миколенко прокомментировал слухи об интересе со стороны «Наполи» и «Вест Хэма».
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