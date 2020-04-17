ВИДЕО. Дома, но с улыбкой. Пепе Рейна пошутил над своей лысиной

Знаменитый испанский вратарь Пепе Рейна здорово пошутил над своей лысиной на видео, опубликованном в Instagram.
37-летний испанец, выступающий ныне играет за английскую «Астон Виллу» на правах аренды из итальянского «Милана», выложил веселый видеоролик, в котором замаскировал свою лысину под яйцо.
Танцующий футболист подписал ролик: «Мы все еще дома, но всегда с улыбкой».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.