Ливерпуль готов выложить 25 млн евро за молодого таланта Олимпиакоса

На Костаса Цимикаса претендуют «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» и «Тоттенхэм»

  • 17.04.2020 20:21
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Ливерпуль готов выложить 25 млн евро за молодого таланта Олимпиакоса
© TeamTalk. Костас Цимикас

Английский «Ливерпуль» готов заплатить 25 миллионов евро, чтобы подписать левого защитника «Олимпиакоса» Костаса Цимикаса, согласно сообщениям в греческих СМИ.

23-летний греческий футболист вызвал интерес у «Шеффилда Юнайтед» и «Лестера» еще в январе, а совсем недавно и «Тоттенхэм» также присоединился к этой гонке за талантливым игроком.

Возможный трансфер оценивается различными веб-порталами в €25 млн. Контракт Цимикаса с греческим клубом истекает в конце июня 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей в чемпионате Греции без забитых голов.

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Источник — TeamTalk

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