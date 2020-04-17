Ливерпуль готов выложить 25 млн евро за молодого таланта Олимпиакоса

Английский «Ливерпуль» готов заплатить 25 миллионов евро, чтобы подписать левого защитника «Олимпиакоса» Костаса Цимикаса, согласно сообщениям в греческих СМИ.

23-летний греческий футболист вызвал интерес у «Шеффилда Юнайтед» и «Лестера» еще в январе, а совсем недавно и «Тоттенхэм» также присоединился к этой гонке за талантливым игроком.

Возможный трансфер оценивается различными веб-порталами в €25 млн. Контракт Цимикаса с греческим клубом истекает в конце июня 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей в чемпионате Греции без забитых голов.