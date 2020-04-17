ВИДЕО. Марко Ройс выбрал команду мечты из игроков Дортмунда всех времен

В этом ролике футболист «Боруссии Дортмунд» выберет лучших игроков команды всех времен. Перед ним стоит сложная задача, как назвать всех и никого не обидеть, ведь мест в стартовом составе всего 11, а вот прекрасных футболистов у «Боруссии» было намного больше. Посмотрим как Марко справится с этим!
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.