ВИДЕО. Марко Ройс выбрал команду мечты из игроков Дортмунда всех времен

В этом ролике футболист «Боруссии Дортмунд» выберет лучших игроков команды всех времен. Перед ним стоит сложная задача, как назвать всех и никого не обидеть, ведь мест в стартовом составе всего 11, а вот прекрасных футболистов у «Боруссии» было намного больше. Посмотрим как Марко справится с этим!