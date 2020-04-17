ШОВКОВСКИЙ: «Как-то хотел уйти из Динамо, но меня не отпускали»

Легендарный вратарь все равно доволен своей карьерой

  • 17.04.2020 17:10
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ШОВКОВСКИЙ: «Как-то хотел уйти из Динамо, но меня не отпускали»
© YouTube. Александр Шовковский

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, почему он всю свою карьеру выступал только за киевский клуб.

«Почему я провел столько лет в «Динамо»? Где-то так сложились обстоятельства, в других моментах сам хотел уйти, а меня не отпускали. Имеем то, что имеем. Самая страшная вещь - жалеть о чем-то, что могло произойти, но не произошло. Переживать о не случившихся событиях не нужно. Нужно довольствоваться тем, что у тебя есть. 

Я играл в одном из самых прекрасных клубов на территории постсоветского пространства и я счастлив. Получал удовольствие от самой игры. Если бы судьба сложилась так, что мне пришлось менять клуб, я бы благодарил ее за то, что было и за то, что сейчас есть другое», - сказал Шовковский в эфире Instagram-трансляции с Даниилом Щербаковым.

Напомним, Шовковский – рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. Александр 14 раз становился чемпионом страны и выиграл 11 Кубков Украины.

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Источник — 1927.kiev.ua

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