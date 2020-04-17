ОФИЦИАЛЬНО: Кубок Лэйвера в 2020 году не состоится

Следующий турнир пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября 2021 года

  • 17.04.2020 16:48
  • 92 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Кубок Лэйвера в 2020 году не состоится
© Twitter

Четвертый Кубок Лэйвера должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, но был перенесен на 2021 год. Изменения в теннисном календаре привели к накладке с другими турнирами, на его даты ранее перенесли «Ролан Гаррос».

Турнир пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября 2021 года. Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019).

Напомним, Кубок Лейвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый с 2017 года на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности