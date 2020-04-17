ОФИЦИАЛЬНО: Кубок Лэйвера в 2020 году не состоится

Четвертый Кубок Лэйвера должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, но был перенесен на 2021 год. Изменения в теннисном календаре привели к накладке с другими турнирами, на его даты ранее перенесли «Ролан Гаррос».

Турнир пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября 2021 года. Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019).

Напомним, Кубок Лейвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый с 2017 года на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран).