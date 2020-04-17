Франческо ТОТТИ: «Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть»

Бывшие партнеры по сборной Италии уже закончили

  • 17.04.2020 17:05
  • 267 просмотров
  • 1 комментарий
Франческо ТОТТИ: «Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть»
© Lapresse

Итальянские СМИ сообщают, что 42-летний вратарь Джанлуиджи Буффон договорился с «Ювентусом» о новом контракте и будет играть минимум до лета 2021 года.

Бывшие партнеры Буффона по сборной Италии Фабио Каннаваро и Франческо Тотти, которые уже закончили карьеры, считают, что кипер сам не остановится.

«Я тебе говорю: Джиджи до 50 лет собрался играть. Его нужно остановить. А если без шуток, то, думаю, еще 2-3 года он способен сыграть».

«Все-таки он вратарь, плюс уже запасной в «Ювентусе», - сказал Тотти во время общения с Каннаваро и фанами в Instagtam.

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Источник — Football-Italia

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:09
    0
    По мне, так пусть играет. Я по прежнему восторгаюсь его игрой
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:09
    0
    По мне, так пусть играет. Я по прежнему восторгаюсь его игрой
    Ссылка
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