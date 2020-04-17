Франческо ТОТТИ: «Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть»

Итальянские СМИ сообщают, что 42-летний вратарь Джанлуиджи Буффон договорился с «Ювентусом» о новом контракте и будет играть минимум до лета 2021 года.
Бывшие партнеры Буффона по сборной Италии Фабио Каннаваро и Франческо Тотти, которые уже закончили карьеры, считают, что кипер сам не остановится.
«Я тебе говорю: Джиджи до 50 лет собрался играть. Его нужно остановить. А если без шуток, то, думаю, еще 2-3 года он способен сыграть».
«Все-таки он вратарь, плюс уже запасной в «Ювентусе», - сказал Тотти во время общения с Каннаваро и фанами в Instagtam.
Источник — Football-Italia
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