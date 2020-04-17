ЦИТАИШВИЛИ: «Украина U-21 играет не так, как U-20. Многим нелегко»

Игрок пояснил причину проблем молодежной сборной Украины

  • 17.04.2020 16:13
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ЦИТАИШВИЛИ: «Украина U-21 играет не так, как U-20. Многим нелегко»
© ffu.ua

Сборная Украины U-21 неудачно начала отбор на Евро-2021, проиграв три матча из четырех, однако хавбек Георгий Цитаишвили, который со сборной U-20 выиграл чемпионат мира, считает, что тренер Руслан Ротань все делает правильно.

«Сборная U-21 играет в другой футбол, чем сборная U-20, многим нелегко. Это мой стиль, я все понимаю, что мы играем в сборной U-21. Я только за, чтобы такой футбол был. Таким футболом мы можем бороться с грандами».

«В сборной U-20 мы строили эту структуру игры года 4. А тут, естественно, что результата сразу не должно быть. Хотелось бы, но люди разные, из разных команд. Один первый раз играет в такой футбол, второй еще не понимает. Надо, чтобы была сыгранность и все понимали друг друга. Мне очень нравится тренерский штаб, топовый, хорошо общаемся, объясняют, как детям в школе».

«Игроки, которые понимают, все выполняют», – сказал Цитаишвили.

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Источник — Трибуна

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