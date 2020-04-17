ГРИГОРЧУК: «Всегда вспоминаю выход на стадион Черноморца через тоннель»

Известный тренер был счастлив во время работы в одесском клубе

  • 17.04.2020 15:20
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ГРИГОРЧУК: «Всегда вспоминаю выход на стадион Черноморца через тоннель»
© УПЛ. Роман Григорчук

Бывший главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук вспомнил период работы в одесском клубе, с которым он дошел до 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2013/14.

«Выбирали игроков из огромного количества кандидатур, работа была объемная. Как показало будущее, нам удалось сработать без ошибок. Все футболисты спрогрессировали и принесли результат.

Образовалась великолепная команда. У нее был характер, воля, отменная подготовка, несмотря на небольшую лавку. Мы играли на несколько фронтов, однако удавалось все проходить без травм, не было провалов. Это было близко к идеалу.

Я рад, что нам удалось радовать народ. Болельщики также заслужили эти победы, потому что это совместная работа. Я всегда вспоминаю выход на стадион Черноморца через тоннель... мурашки по коже.

У меня в команде были настоящие мужчины. Они умели слышать критику и правильно на нее реагировать. Если я разговаривал с футболистом на повышенных тонах, то это было при всех. Это вылилось в правильную и позитивную команду. Я с большим удовольствием вспоминаю те времена. Благодарен каждому футболисту, я их всех люблю», - сказал Григорчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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