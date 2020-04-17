Жуниор МОРАЕС: «Не люблю карантин, но понимаю, что он важен»

Форвард «Шахтера» рассказал о том, чем занимается на карантине

  • 17.04.2020 15:34
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Жуниор МОРАЕС: «Не люблю карантин, но понимаю, что он важен»
© twitter.com/fcshakhtar

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о жизни в период карантина

– Жуниор, какой у тебя сейчас распорядок дня?
– Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше – учеба и тренировка. После обеда – свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем – коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых.

– Сколько времени уделяешь поддержанию физической формы?
– Примерно два часа в день.

– Созваниваешься с кем-то из Бразилии? Какая там ситуация с коронавирусом?
– Конечно, много общаюсь с семьей. Ситуация тревожная.

– Что считаешь самым важным для сохранения здоровья во время карантина?
– Повседневные дела, питание, отдых, тренировка и хорошее настроение.

– В связи с карантином появилось чуть больше свободного времени для хобби и саморазвития?
– Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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