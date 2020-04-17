Денис БОЙКО: «Секретов отражения пенальти нет»

32-летний голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, как ему удается отражать пенальти.

«Секретов нет, каждый вратарь должен готовиться к матчу. В «Динамо» есть научная группа, которая перед каждой игрой предоставляет нам полной разбор по футболистам. Кроме того, наш тренер вратарей Михаил Михайлов настаивает на определенных действиях при пробитии 11-метровых. Мелочей в футболе не бывает, и в отбитии пенальти в том числе. Нужно тщательно готовиться», — считает Бойко.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.