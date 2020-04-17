Денис БОЙКО: «Секретов отражения пенальти нет»

Вратарь «Динамо» рассказал о подготовке к одиннадцатиметровым

  • 17.04.2020 14:20
  • 264 просмотра
  • 1 комментарий
Денис БОЙКО: «Секретов отражения пенальти нет»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

32-летний голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, как ему удается отражать пенальти.

«Секретов нет, каждый вратарь должен готовиться к матчу. В «Динамо» есть научная группа, которая перед каждой игрой предоставляет нам полной разбор по футболистам. Кроме того, наш тренер вратарей Михаил Михайлов настаивает на определенных действиях при пробитии 11-метровых. Мелочей в футболе не бывает, и в отбитии пенальти в том числе. Нужно тщательно готовиться», — считает Бойко.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
      Forever_young_13, 17.04.2020 14:40
    0
    Баран.
    А поучиться у Шовковского СЛАБО??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.04.2020 14:40
    0
    Баран.
    А поучиться у Шовковского СЛАБО??
    Ссылка
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