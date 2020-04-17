Пресс лучше, чем у Шевчука. Зе Роберто показал, как выглядит в 45 лет

Бывший игрок сборной Бразилии и мюнхенской «Баварии» Зе Роберто показал, в какой великолепной форме находится несмотря на то, что завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

45-летний бразилец продемонстрировал стальной пресс и великолепный рельеф мышц.

«У меня нет вредных привычек. Я не пью алкоголь, не курю, правильно питаюсь и хорошо сплю, а моя семья дает мне ощущение безопасности», – сказал Зе Роберто в интервью Marca.

Напомним, Зе Роберто сыграл за сборную Бразилии 84 матча, в которых забил 6 мячей.