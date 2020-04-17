Пресс лучше, чем у Шевчука. Зе Роберто показал, как выглядит в 45 лет

Бывший бразильский футболист находится в феноменальной спортивной форме

  • 17.04.2020 13:39
  • 1161 просмотр
  • 2 комментария
Пресс лучше, чем у Шевчука. Зе Роберто показал, как выглядит в 45 лет
© Инстаграм Зе Роберто

Бывший игрок сборной Бразилии и мюнхенской «Баварии» Зе Роберто показал, в какой великолепной форме находится несмотря на то, что завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

45-летний бразилец продемонстрировал стальной пресс и великолепный рельеф мышц.

«У меня нет вредных привычек. Я не пью алкоголь, не курю, правильно питаюсь и хорошо сплю, а моя семья дает мне ощущение безопасности», – сказал Зе Роберто в интервью Marca.

Напомним, Зе Роберто сыграл за сборную Бразилии 84 матча, в которых забил 6 мячей.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Василь Острозький
      Василь Острозький, 17.04.2020 14:28
    0
    Paha_Dnipro, 17.04.2020 13:51
    Рядом бы поставить для сравнения Рыкуна с Леоненко)
    аххах - це точно
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 17.04.2020 13:51
    +6
    Рядом бы поставить для сравнения Рыкуна с Леоненко)
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 17.04.2020 13:51
    +6
    Рядом бы поставить для сравнения Рыкуна с Леоненко)
    Ссылка
    Василь Острозький
      Василь Острозький, 17.04.2020 14:28
    0
    Paha_Dnipro, 17.04.2020 13:51
    Рядом бы поставить для сравнения Рыкуна с Леоненко)
    аххах - це точно
    Ссылка
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